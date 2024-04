Sale l’attesa per Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor che uscirà al cinema il 24 aprile.

Negli ultimi giorni la pellicola è stata presentata in anteprima in alcune città, oggi si terrà la premiere a Parigi e lunedì il cast sarà a Roma per la premiere italiana.

Nel frattempo sono usciti i primi commenti della stampa – le recensioni usciranno il 12 aprile – e sono a dir poco entusiasmanti, con alcuni giornalisti che parlano del miglior film di Guadagnino e definiscono l’interpretazione di Zendaya la migliore della sua carriera. Vi traduciamo quindi alcune reazioni social!

Challengers: i commenti della stampa

Trace Sauveur – Challengers è un film drammatico basato sui personaggi veramente elettrico. Le interpretazioni migliori della carriera di Zendaya, Faist e O’Connor non sono da sottovalutare. La colonna sonora elettronica di Reznor/Ross pulsa sulle scene di dialogo come fossero scene d’azione. Un film che sembra davvero vivo.

Kit Stone – In Challengers di Luca Guadagnino, vincere non diverte nemmeno la metà di giocare la partita. Zendaya, Faist e O’Connor sono perfetti in un match tesissimo di desiderio, competizione e controllo. Vorrete vederlo per le star, ma uscirete dal cinema parlando della colonna sonora. In sostanza, ottima partita.

Daniel Howat – Challengers è un triangolo d’amore sudato e al cardiopalma. Zendaya, O’Connor e Faist sono superstar innegabili utilizzate perfettamente qui. Colonna sonora intensa, grande lavoro sul suono. La storia palleggia avanti e indietro nel tempo, ma l’ottimo montaggio mantiene alto il senso del dramma. Davvero elettrico.

The Film Drunk – Ho visto Challengers, penso che molte persone saranno davvero felici di ciò che vedranno. Il miglior uso di Zendaya come attrice, utilizzando il suo status di celebrità e il fatto che sia una delle persone più attraenti sul pianeta. Grande colonna sonora.

Nicolas Burke – Challengers è un insieme ipnotico di stili cinematografici che funzionano insieme in maniera entusiasmante. Questo film sensuale ti lascerà indeciso sulla persona per la quale tifare sia nel match che nella vita.

Guy at the movies – Challengers? Semplicemente eccellente. Zendaya è una forza totale, una grande star ormai affermata con questa sua interpretazione calcolata. Mike Faist e Josh O’Connor sono fantastici. La colonna sonora è davvero vibrante. Potrebbe essere il mio film preferito di Luca Guadagnino. Caldo e delizioso…

Tamara Fuentes – Questo film è PAZZESCO! Sono assolutamente ossessionata sotto vari punti di vista. È decisamente diverso da quello che molti di voi si aspettano, ma mio dio, penserò alle scene tra Mike Faist e Josh O’Connor per sempre.

Lauren Veneziani – Challengers è il mio film preferito dell’anno finora. Interpretazioni stellari da parte di Zendaya, Josh e Mike con questi personaggi complessi e intriganti. La colonna sonora di Trent Reznor / Atticus Ross è intensa ed eleva la storia. Penso che sia il capolavoro di Luca Guadagnino.

Carson Timar – Challengers è un film drammatico indubbiamente ben costruito, che svela i suoi vari strati con molto stile e intensità. I suoi punti di forza maggiori sono le interpretazioni di Zendaya, O’Connor e Faist. Uno dei migliori film del 2024.

Leo Rydel – Challengers è la commedia romantica a tre piccante di cui non sapevo di aver bisogno. Zendaya è incredibile e anche Mike Faist e Josh O’Connor sono grandiosi. La fotografia è creativa, con inquadrature in prospettiva e ralenti che crea tensione. La colonna sonora è un personaggio a se stante. Adorato.

Duane Miller – Challengers offre al pubblico un triangolo amoroso sotto acidi. L’ho adorato. Valeva la pena aspettare. Un’altra interpretazione stellare di Zendaya, assieme al duo Mike Faist & Josh O’Connor. Uno dei miei film preferiti dell’anno! Luca l’ha fatto di nuovo. Molto divertente.

Yunaka Tamanaha – Okay, ho visto Challengers questa sera e questa ragazza… si è veramente mangiata i due ragazzi. Un filmone! La colonna sonora mi ha sparato nel paradiso del synth. Adoro i film drammatici che incasinano le cose…

Joe Hammerschmidt – Ancora una volta, la bravura di Luca Guadagnino come maestro della suspense non ha eguali. Sono ancora abbastanza sconvolto da come abbia gestito Challengers, da come la colonna sonora di Reznor/Ross aggiunga un sottofondo al cardiopalma e da come l’interpretazione di Zendaya potrebbe essere la sua migliore finora. Maledettamente affascinante.

Lauren Bradshaw – Challengers è una corsa folle e piena di colpi di scena entusiasmante proprio come se fosse una grande partita a tennis. Un thriller carico di tensione sessuale, e la chimica tra loro tre vi lascerà sudati. Una delle migliori interpretazioni di Zendaya!

Jamie Arena – Challengers è character drama succoso e sexy. Zendaya, Faist e O’Connor offrono una partita entusiasmante sia sul campo che fuori, accompagnata da una colonna sonora elettronica al cardiopalma che spacca davvero. Ripenserò per un pezzo a ogni pallina da tennis e a ogni… grugnito.

Reel James – Il miglior film di Guadagnino. Non sono un suo fan, ma questo ha parecchi punti a suo favore. Fotografia incredibile, colonna sonora elettrizzante e interpretazioni incredibili guidate da Zendaya. Ma è il terzo atto che cambia veramente tutto.

Hunter Friesen – Ogni volta che vediamo un suo film, dobbiamo chiederci: c’è qualcosa che Luca Guadagnino non sa fare? Challengers è il suo film più commerciale finora, elegante, sexy e davvero divertente. C’è un triangolo sensuale e una colonna sonora di Reznor/Ross che dovrebbero diventare uno standard per il futuro.

Dan Scully – In base al pedegree già avevo intuito che Challengers sarebbe stato bello. Non mi aspettavo sarebbe stato *COSÌ* bello. Devo assolutamente avere una copia della sceneggiatura per studiarmela: potrebbe essere il mio film preferito del 2024.

Zachary Lee – Amore e passione non sono mai stati così sudati. Prende il gioco del destino di Past Lives e lo palleggia con movimenti di macchina immersivi e immagini sensuali. La colonna sonora roboante e invadente di Reznor/Ross è quasi un personaggio, inserendosi come fosse un terzo anche nelle scene intime di coppia.

Brian Eggert – Il cinema sensuale di Luca Guadagnino continua il suo percorso nell’euforico e straordinariamente divertente Challengers. Alimentato dalla colonna sonora contagiosa di Reznor/Ross, dai coraggiosi movimenti di macchina, dal triangolo d’amore sexy e da una sceneggiatura intelligente.

Connor Petrey – L’equivalente cinematografico di un match point. Diretto squisitamente e con equilibrio da Guadagnino e guidato da interpretazioni fenomenali di Zendaya, O’Connor e Faist, il film è un’affascinante storia d’amore con un taglio competitivo. Il miglior film dell’anno finora, e di misura.

Intanto è arrivato anche un poster IMAX:

