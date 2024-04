In Challengers (LEGGI LO SPECIALE), Zendaya è per la prima volta la protagonista di un film per il grande schermo, dopo aver interpretato MJ, fidanzata di Peter Parker, nella trilogia di Spider-Man con Tom Holland. Nella prima parte della pellicola di Luca Guadagnino, il suo personaggio, Tashi, sta discutendo col marito Art (Mike Faist), quando la loro giovane figlia Lily (A.J. Lister) li interrompe chiedendo di poter guardare insieme Spider-Man: Un nuovo universo. Un riferimento che non è passato inosservato ma in verità del tutto casuale, come ha rivelato il regista in un’intervista con EW:

Ottenere i diritti per l’utilizzo di qualcosa in un film è molto complicato. Amy Pascal, la nostra straordinaria produttrice, mi ha aiutato. Le ho chiesto: “Amy, possiamo usare uno dei film del tuo catalogo, così sarà più facile ottenere i diritti?”. Lily è una ragazzina: non sceglierà di guardare The Social Network o The Post, ma forse un cartone animato di Spider-Man. Quindi le ho detto: “Perché non Un nuovo universo?” Ora mi rendo conto che può sembrare un inside joke, ma si sa, l’inconscio ci guida sempre.

