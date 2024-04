In Challengers, nuovo film di Luca Guadagnino dal 24 aprile al cinema (LEGGI LA RECENSIONE), Zendaya interpreta un un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice. In un’intervista con ET, l’attrice ha rivelato il commento alla sua performance di Serena Williams, ex campionessa di tennis che molti di voi ricorderanno in un divertente cameo in Glass Onion.

Mi ha detto: “So che non c’erano palline da tennis vere”. Lei lo sa. È la migliore delle migliori. Ha detto che è stato fantastico, considerando che non avevo mai toccato una pallina da tennis prima.

Parole al miele per la star, che in precedenza si era “scusata in anticipo” con le sorelle Williams per le sue abilità come tennista sullo schermo.

Challengers: la trama

Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

