A dispetto di un tour promozionale riuscitissimo, a quanto pare Zendaya sarebbe stata agitata e preoccupata per il debutto di Challengers più di quanto non desse a vedere e, come al solito, non è mancato il supporto e la presenza costante del compagno e amichevole Spider-Man di quartiere, Tom Holland.

Una fonte vicina all’attrice ha infatti rivelato a People quanto Zendaya fosse stressata dalla promozione e della buona riuscita del suo ultimo progetto e quanto il supporto di amici, famigliari e di Holland sia stato fondamentale:

Questo ruolo ha significato davvero molto per lei. Si è preparata e allenata in modo davvero pazzesco ed è stata coinvolta in ogni singolo aspetto sia del film che della promozione. La sua famiglia le è stata di grande supporto in tutto questo cosí come Tom, ovviamente e come sempre. Quei due stanno davvero molto, molto bene insieme.

