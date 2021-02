LEGGI ANCHE – Hotel Artemis: Hakuna Matata nella nuova clip con Charlie Day

Secondo quanto riportato da Deadline (It’s Always Sunny in Philadelphia, Pacific Rim),(Parks and Recreation),(Jane the Virgin),(Pacific Rim: La rivolta),(The Good Place) e(Letterkenny) faranno parte del cast di I Want You Back, nuova commedia romantica targata Amazon Studios.

Jason Orley (Big Time Adolescence) dirigerà il progetto basandosi su una sceneggiatura scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger (This is us, Tuo, Simon).

Completano il cast Jami Gertz, Jordan Carlos, Midori Francis, Mason Gooding, Isabel May e Luke David Blumm.

Il progetto segue la storia di Emma (Slate) e di Peter (Day): i due pensano di essere in procinto di rendere reali i momenti più importanti delle loro vite – matrimonio, figli e casa in periferia – fino a quando i loro rispettivi partner non li lasciano. Entrambi sulla trentina e terrorizzati per aver perso l’occasione di essere felici, Emma e Peter inorridiscono nell’apprendere che i loro ex partner sono già riusciti ad andare avanti. Senza prospettive all’orizzonte, i due escogitano un piano disperato per porre fine alle nuove relazioni dei loro ex partner e riconquistarli.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto targato Amazon Studios? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!