Charlize Theron ha raccontato ad Allure che ha smesso di voler calarsi completamente nei panni di un personaggio mettendo su peso.

“Non girerò mai più un film dicendo: ‘Ok, ingrasserò 20 kg’. Non lo farò mai più perché poi non riuscirò a toglierli” ha ammesso. “A 27 anni, quando ho fatto Monsters, ho perso 10 kg nel giro di una notte. Ho saltato tre pasti e sono tornata al mio peso normale“.

Con Tully l’esperienza è stata diversa:

Poi l’ho rifatto a 43 anni per Tully e ricordo che dopo un anno trascorso a cercare di perdere peso ho chiamato il medico e ho detto: “Sto morendo perché non riesco a perdere peso”. Lui mi ha detto: “Hai superato i 40, tranquilla. Il metabolismo è cambiato”. A nessuno piace sentire cose del genere.

Nella stessa intervista l’attrice ha parlato dell’età che avanza:

La cosa che mi secca davvero tanto è che se giro dei film d’azione e mi faccio male, impiego molto di più a guarire rispetto a quanto avevo 20 anni. Più che la faccia vorrei avere il mio corpo da 25enne in modo da potermi buttare contro un muro senza farmi male. Adesso se non mi alleno per tre giorni e poi torno in palestra, il giorno dopo non riesco a camminare e non riesco a sedermi sul water.