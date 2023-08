In un’intervista con Allure, Charlize Theron ha raccontato di essere stata criticata per essersi sottoposta a un lifting, che in verità non aveva mai fatto.

L’attrice, oggi 48enne, rivendica allora il diritto a invecchiare e sottolinea le disparità di genere su questo fronte:

Il mio viso sta cambiando e mi piace che il mio viso stia cambiando e invecchiando. La gente pensa che abbia fatto un lifting. Si chiedono: “Che cosa ha fatto al suo viso?“. Allora rispondo: “Stron*i, sto solo invecchiando! Non significa che ho fatto un brutto intervento di chirurgia plastica. È solo quello che succede“. Ho sempre avuto problemi con il fatto che gli uomini invecchiano come vini pregiati e le donne come fiori recisi, disprezzo questo concetto e voglio combatterlo, ma penso anche che le donne vogliono invecchiare in un modo che sentono giusto per loro. Penso che dobbiamo essere un po’ più empatici nei confronti del percorso che ognuno di noi compie. Il mio percorso, per cui la mia faccia è su un cartellone pubblicitario [di Dior], è ora piuttosto divertente.

Infatti, seppur in un mondo in cui il body positivity è diffusa, “la questione è difficile da gestire”:

Ho sempre trovato molto divertente quando sono ingrassata per i film e poi ho dovuto sfilare su un red carpet. Chiamo [la sua sylist Leslie Fremar] e le dico: “Sto facendo questo film sulla depressione post-partum [Tully] e sono ingrassata di circa 40 chili“. E lei: “Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Come ti vestirò? Non è una cosa che si può decidere all’ultimo minuto“. Mi ha fatto indossare molti blazer con le spalle scoperte.

FONTE: Allure

