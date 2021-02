Lo scorso dicembre, su Twitter,aveva appoggiato l’idea di chi, in un cinguettio, scriveva “Le commedie romantiche lesbiche di Natale sono belle e tutto, ma quello che voglio DAVVERO è un Die Hard in cui Charlize Theron si scatena per salvare sua moglie”.

La sua risposta fu “Dove devo firmare?”.

In una nuova intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attrice è tornata a parlare di questa cosa ribadendo di essere favorevole a un Die Hard al femminile:

Sì, cioè per quel che mi riguarda è una grande idea. Ed è per questo che ho risposto su Twitter. Mi pareva davvero una trovata brillante. Ho pensato “Questa persona dovrebbe iniziare a proporre dei pitch, perché questa è un’idea grandiosa”. E il fatto che si trattasse di due donne… mi è venuto naturale pensare “Sì, puoi contarci”.

La saga di Die Hard è su Disney+ all’interno della sezione Star. Potete scoprire tutto quello che c’è da sapere sul nuovo brand d’intrattenimento in questo nostro speciale.

L’ultimo film interpretato da Charlize Theron è The Old Guard, proposto in esclusiva su Netflix.

Nel cast principale, oltre a Charlize Theron, troviamo il nostro Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot), Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange, 12 anni schiavo), Matthias Schoenaerts e KiKi Layne (Se la strada potesse parlare).

Questa la sinossi:

Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo di mercenari capitanato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). Stranamente i componenti della squadra non possono morire, ma durante una missione questa loro straordinaria capacità diventerà pubblica. Ora tocca ad Andy e all’ultima arrivata Nile (Kiki Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono.

