Secondo quanto riportato da Deadline Chase Liefeld sarebbe entrato a far parte del cast di Chang Can Dunk, film targato Disney che dovrebbe arrivare direttamente in streaming sulla piattaforma Disney+.

L’attore vestirà i panni di Matt, il giocatore di punta di basket del liceo che diventa una vera ossessione per Chang (che sarà interpretato da Bloom Li), un sedicenne costantemente emarginato e poco popolare che vuole ardentemente imparare a schiacciare per battere Matt e ricevere l’ammirazione di Kristy.

Jingyi Shao sta attualmente scrivendo il progetto che poi dirigerà. Lena Waithe e Rishi Rajani della Hillman Grad Productions produrranno il lungometraggio insieme a Brad Weston e a Negin Salmasi.

Il giovane attore ha preso parte in passato alla serie Sunnyside Up e attualmente sta lavorando al film Honor Student.

Tra i progetti diretti da Jingyi Shao troviamo titoli come principalmente cortometraggi come A Conversation, Son Lux: Ransom, Toenail, Lee’s Market, Training Wheels, Intervention e Listen. Ha anche lavorato come sceneggiatore per alcuni episodi della serie Boomerang.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto che approderà in streaming su Disney+? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!