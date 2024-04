Da Variety giunge la notizia che Participant, la casa di produzione dietro Il caso Spotlight, Lincoln e Green Book chiuderà presto i battenti.

Il fondatore Jeff Skoll ne ha dato la notizia ai suoi circa 100 impiegati martedì.

“Ho fondato Participant con la missione di creare contenuti di prim’ordine che ispirassero cambiamenti sociali positivi, dando priorità all’impatto e alla sostenibilità commerciale. Da allora l’industria dell’intrattenimento ha assistito a cambiamenti rivoluzionari su come i contenuti vengano creati, distribuiti e consumati” ha dichiarato Skoll.

Fondata nel 2004, la compagnia ha co-prodotto o co-finanziato film di spicco come Il caso Spotlight, Green Book, Lincoln di Steve Spielberg e il documentario An Inconvenient Truth. In tutto ha vinto 21 premi Oscar su 86 candidature e ha ricevuto 18 candidature agli Emmy per cinque serie televisive prodotte. I suoi titoli hanno incassato in tutto il mondo più di 3,3 miliardi di dollari.

Tutti gli impiegati saranno licenziati e lo sviluppo e la produzione saranno completamente fermati: a restare sarà lo scheletro di una società finanziaria che si occuperà di gestire l’archivio di Participant composto da 135 film.

“Grazie per il vostro lavoro sodo e la costante dedizione nei confronti di Participant” ha detto Skoll ai suoi dipendenti. “Non nutro che ammirazione e rispetto per ogni singolo di voi. So che continuerete a tramandare l’eredità di quello che abbiamo costruito insieme per tanto tempo nel futuro“.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok!

Classifiche consigliate