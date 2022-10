Chloë Grace Moretz ha incontrato la Marvel: “Bisogna trovare il ruolo giusto”

In occasione della promozione di The Peripheral per Prime Video, che sarà disponibile dal 21 ottobre, Comicbook ha intervistato Chloë Grace Moretz e la chiesto un commento sulla possibilità di recitare in un cinecomic Marvel.

L’attrice ha confermato in effetti di aver partecipato a un incontro, pur dicendosi aperta ad altri ruoli:

Sì, ne abbiamo discusso un po’. Ma comunque troverei molto interessante interpretare una cattiva per la Marvel o la DC, e tuffarmi in un ruolo un po’ più cupo. Amo i supereroi e lo troverei davvero divertente, ma si tratta solo di trovare il ruolo adatto alle mie esigenze e il personaggio delle giuste ambizioni. Sarebbe bellissimo se trovassi il ruolo giusto e il progetto giusto.

Cosa ne pensate? Quale sarebbe un personaggio perfetto per Chloë Grace Moretz?