Chloe aveva espresso interesse nella Marvel molti anni fa, sin da quando Brad Winderbaum, il nostro produttore di Black Widow, cercava qualcuno che si occupasse della regia e spuntò fuori il suo nome. Aveva girato un film fantastico chiamato The Rider e alla fine non fu la prescelta [per Black Widow], ma fummo fortunati di trovare Cate Shortland su suggerimento di Scarlett. Quando cominciammo a lavorare a Eternals, il nostro produttore Nate Moore stava stendendo un progetto per abbracciare a tutto tondo una delle creazioni più grandi di Jack Kirby […] e chiese a Chloe di fare due chiacchiere. Entrarono subito in sintonia su questa storia dell’umanità e su questa riflessione sul significato di essere umani attraverso il punto di vista di questi personaggi, gli Eterni. […] Sono felice di dire che dal pitch iniziale all’incontro alla versione quasi finale del film, quella attuale, [Chloe Zhao] ha sia vinto degli Oscar che consegnato ciò che aveva promesso di fare con Eternals.

In una recente intervista con Rotten Tomatoes ha parlato dell’ingaggio di Chloe Zhao alla regia ditornando a ricordare la volta in cui la regista fu presa in considerazione per

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensate? Quanto attendete l’ultima fatica di Chloé Zhao? Ditecelo nei commenti o sul forum!