Pagesix riporta in esclusiva Chris Evans e Alba Baptista si sono sposati a Boston lo scorso 9 settembre dopo una cerimonia intima con famiglia e amici stretti.

Secondo il giornale, all’evento avrebbero partecipato alcuni degli Avengers colleghi dell’attore, tra cui Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Jeremy Renner.

Questi tre, in particolare, sono stati avvistati in incognito in un bar della città, come potete vedere dalla foto a seguire:

NEW! Robert Downey Jr, Susan Downey, Jeremy Renner e Chris Hemsworth "aparentemente" na festa de noivado de Chris Evans em Boston! Algumas fontes disseram que Chris vai se casar, e por isso os colegas de elenco apareceram por lá. Não sabemos se é verdade ou não 🤷‍♀️ pic.twitter.com/cvw0TsI4Cl — Robert Downey Jr. BR (@RDJBrazil) September 10, 2023

NEW! Mais duas imagens de Robert Downey Jr, Jeremy Renner e Chris Hemsworth em Boston. Esse encontro "vingador" se deve ao possível casamento de Chris Evans com a atriz Alba Baptista. 📷 pfpunkt_ via Twitter pic.twitter.com/N4QqWibxUr — Robert Downey Jr. BR (@RDJBrazil) September 10, 2023

Secondo quanto riportato, gli ospiti avrebbero firmato un accordo di non divulgazione consegnando anche i loro cellulari visto il desiderio di segretezza da parte di Chris Evans e Alba Baptista.

L’attore, dal suo canto, non ha pubblicato il nulla sui suoi profili social e il motivo è che lo scorso giugno il volto di Captain America ha annunciato di volersi prendere una pausa e ha così deciso di disattivare i suoi account Instagram e Twitter.

“Ciao a tutti, mi concedo un’estate con meno tempo sullo schermo perciò mi prendo una pausa da Twitter e Instagram. Ci vediamo presto, con affetto“.

