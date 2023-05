George Clooney e Julia Roberts, Ryan Gosling ed Emma Stone. Quanto amiamo le coppie di attori che continuano a recitare insieme.

A costituire un nuovo legame artistico troviamo Chris Evans e Ana de Armas, ora al loro terzo film in coppia. Benché il primato di Evans sia di sei pellicole con Scarlett Johansson (grazie soprattutto ai film Marvel), con questo ritmo Ana de Armas potrebbe scalzarla entro pochi anni!

Ripercorriamo insieme la breve storia di questo sodalizio.

Knives Out – Cena con delitto

Il primo film in cui Chris Evans e Ana de Armas si trovano a recitare fianco a fianco è l’acclamato Knives Out – Cena con delitto. Uscito nel 2019 e diretto da Rian Johnson, il giallo ha ricevuto una candidatura ai premi Oscar nella categoria miglior sceneggiatura originale.

Ispirandosi ad Agatha Christie, Johnson intesse un giallo dalla struttura classica, ma molto divertente. Una grande casa di campagna, una famiglia ricchissima e la morte del capostipite sono i tre ingredienti principali del film.

Ana de Armas interpreta Marta Cabrera la giovane infermiera del ricco scrittore Harlan Trombey. Chris Evans invece è il viziato nipote dell’uomo. Coinvolta suo malgrado nell’omicidio, Marta si troverà a scontrarsi con la famiglia Trombey e a collaborare alle indagini dell’investigatore privato Benoit Blanc (versione insolita e moderna del ben noto Poirot)

Il cast è ricchissimo di grandi nomi, da Christopher Plummer a Daniel Craig passando per Jamie Lee Curtis.

Nel 2022 Johnson è uscito con un nuovo film sempre con protagonista l’investigatore Benoit Blanc dal titolo Glass Onion.

The Gray Man

Nel 2022 esce su Netflix The Gray Man, diretto dai fratelli Russo. Il film d’azione vede recitare accanto a Chris Evans e Ana de Armas Ryan Gosling nel ruolo del protagonista.

Gosling interpreta Sierra Six, un agente sotto copertura della CIA. Durante una missione, Sierra Six scopre alcune scomode verità sull’Agenzia e il suo capo, Denny Carmichael (Regé-Jean Page). L’agente si trova così vittima di una grossa caccia all’uomo da parte di Lloyd Hansen, uno squilibrato assassino (Evans) ingaggiato da Carmichael.

Ormai smessi del tutto i panni dell’eroico Capitan America, Evans indossa quelli del villain. E sembra divertirsi un mondo a interpretare il sadico. De Armas interpreta invece una collega di Sierra Six, Dani Miranda, l’unica a credergli e supportarlo.

Benché non sia sicuramente un capolavoro di innovazione, The Gray Man resta un godibile film d’azione condito da tante esplosioni e sparatorie.

Ghosted

Ultimo film della coppia Evans – de Armas è Ghosted, uscito su AppleTV+ il 21 aprile.

Ancora vediamo i due attori alle prese con un film d’azione, ma questa volta è principalmente una commedia condita da una buona dose di romanticismo.

Cole si innamora di Sadie. Cole scopre però che Sadie non è una ragazza qualunque ma un agente segreto. Non ha il tempo per metabolizzare la scoperta che si trova invischiato in un intrigo internazionale, coinvolto in prima persona nella salvezza del mondo.

Ghosted vuole essere una parodia delle classiche rom-com e dei film d’azione. Ribaltando gli schemi canonici del genere thriller romantico, a interpretare “la bionda svampita” è Chris Evans, mentre il ruolo dell’agente misterioso tocca ad Ana de Armas. E le parti calzano a pennello a entrambi. Ormai alla terza prova insieme, la coppia funziona molto bene tanto nei momenti romantici quanto in quelli action. Grazie anche ad alcuni cameo di ex colleghi Marvel di Evans, Ghosted è un film divertente che intrattiene con leggerezza conservando una buona dose di tensione.

