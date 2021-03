Quest’estate festeggeremo i primi dieci anni di Captain America – Il Primo Vendicatore , la pellicola doveha esordito nei panni dell’iconico supereroe della Marvel. Nelle ore scorse, tramite il suo profilo Twitter , Chris Evans ha deciso di riportarci sul set del film diretto da Joe Johnston con un divertente video inedito di cui ci fornisce anche un po’ di contesto.

La star spiega: “Quando ho girato il primo Captain America nel 2010, due dei miei amici delle superiori, Zach e Jon, erano i miei “assistenti”. Zach catturò un sacco di video grandiosi. Jon non era colpito più di tanto”.

Ecco, a seguire, il video:

When I filmed the first Captain America in 2010, two of my high school buddies, Zach and Jon, were my “assistants”. Zach got a lot of great footage. Jon was unimpressed. pic.twitter.com/ltONBcxJKd — Chris Evans (@ChrisEvans) March 3, 2021

A metà gennaio, Deadline segnalava una notizia ancora priva di conferma, ma decisamente attendibile data la caratura del magazine. Parliamo del futuro ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America in un progetto dei Marvel Studios. La star tornerà a interpretare Steve Rogers AKA Captain America in almeno un’altra produzione della Marvel lasciando la porta socchiusa a un’eventuale seconda incursione. Le fonti della testata specificavano che molto difficilmente si tratterà di una nuova pellicola standalone dedicata al Primo Vendicatore, quanto qualcosa di paragonabile alla partecipazione di Robert Downey Jr post Iron Man 3 a pellicole come Captain America: Civil War o Spider-Man: Homecoming.

Restando in Casa Marvel, vi ricordiamo che domani arriverà su Disney+ l’ultima puntata di WandaVision, la prima produzione televisiva della factory di Kevin Feige and co. Come ogni settimana, commenteremo l’episodio in una live ricca di spoiler sul nostro canale Twitch (l’appuntamento è fissato, come ogni sabato, alle 12).

