Del rumoreggiatissimo ritorno di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe non si sa praticamente nulla. Mesi fa era emerso un rumour su un possibile progetto dedicato a Nomad che avrebbe riunito Chris Evans e Scarlett Johansson (ECCO TUTTI I DETTAGLI), ma tutto è rimasto sospeso nel limbo delle indiscrezioni internettiane. Il tema è comunque stato toccato spesso e volentieri durante gli impegni stampa avuti dalla star per la promozione di Lightyear – la vera storia di Buzz tanto che l’attore ha più volte sottolineato che, per giustificare la cosa, dovrebbe trattarsi di un progetto “perfetto”.

Intanto però, da navigato veterano del Marvel Cinematic Universe, in una recente intervista, Chris Evans ha elargito qualche prezioso consiglio alle new entry del popolare franchise.

Godetevela e divertitevi! È piacevole lavorare a questi film dove c’è già una fanbase così solida. Le persone sono davvero eccitate al pensiero di vedere il tuo lavoro perché hanno già una forte connessione con i vari personaggi. È qualcosa di speciale che aggiunge anche una certa pressione. Ma quando tutto funziona per il verso giusto, vedere che c’è questa gigantesca comunità pronta ad accoglierti è una cosa meravigliosa. Per cui godetevela!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Cheddar News su Twitter