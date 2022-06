Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

In occasione di un’intervista per LADbible TV, Chris Evans ha parlato con il suo collega di Lightyear, Taika Waititi, dei temi più dibattuti su internet. Tra questi: chi ha il miglior costume degli Avengers? Evans ha risposto che di certo non è quello di Captain America: È il suo costume e gli va bene, ma se facciamo un paragone con gli altri Avengers, siamo onesti. Non è il massimo. Caz*o, sono tutti più belli del mio, che si tratti di Scarlett [Johansson], di Chris [Hemsworth], o di Tom Holland. Ecco l’intervista: LEGGI – Avengers: Endgame, Chris Evans si è scusato col padre di Josh Brolin

