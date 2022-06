Nei giorni scorsi, Chris Evans, indimenticabile interprete di Captain America nel Marvel Cinematic Universe, è stato impegnato nella promozione stampa di Lightyear – La vera storia di Buzz, la nuova creazione della Pixar in cui, in originale, presta la voce proprio alla versione umana dell’iconico astronauta.

Era del tutto lecito aspettarsi che le varie chiacchierate con la stampa statunitense si sarebbero trasformate in una validissima occasione per andare a parlare anche dei trascorsi di Chris Evans nei panni di Captain America e – perché no? – anche dell’eventuale futuro del personaggio nell’Universo Marvel. Come vi abbiamo già raccontato, quando gli è stato chiesto di un possibile ritorno nel ruolo di Steve Rogers ha risposto che “Dovrebbe essere perfetto” (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Intervistato da Yahoo ha invece parlato della sua nuova vita “senza Captain America” esprimendo anche il suo parere circa il suo erede nei panni di Cap, ovvero sia Anthony Mackie.

Quando l’inviato della testata gli fa appunto la domanda sulla sua vita senza il leggendario personaggio e se abbia anche perso dei chili ora che non deve più lavorarci spiega:

Ho letteralmente perso peso, ho perso almeno 8 chili, tutte le volte che qualcuno mi vede mi domanda “Va tutto bene? Hai perso parecchio peso!”. Sai ora non devo allenarmi così intensamente in palestra. È tutto diverso. Per dieci anni ho sempre avuto un film dietro l’angolo. Per dieci anni la mia vita è stata programmata. Ne finivi uno, facevi sei mesi di attività stampa e poi cominciavi quello dopo. In tutto ciò, ci sono cose che apprezzo e altre che mi mancano davvero perché è stata un’avventura che ha avuto una notevole importanza per me. Amo le persone con cui ho lavorato e sono stati i migliori dieci anni della mia vita professionale. Senza ombra di dubbio.

Poi, su Anthony Mackie, aggiunge:

Non c’è nessuno meglio di lui. Renderà giustizia al personaggio. Sono così orgoglioso di lui e non vedo l’ora di scoprire cosa faranno in futuro. E se verserò delle lacrime per la parte sarà solo per le dolci memorie che ho.

