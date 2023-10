In occasione del New York Comic-Con, Chris Evans ha parlato un po’ della sua vita privata confermando di essersi sposato con l’attrice Alba Baptista.

“Mi sono sposato, è stato bellissimo” ha dichiarato l’attore. “Abbiamo organizzato una cerimonia sulla costa est e una in Portogallo visto che mia moglie è portoghese”.

Ha poi spiegato che i matrimoni possono essere stressanti, ma che alla fine ora si tratta del periodo migliore:

Ci stiamo godendo la vita e ci stiamo preparando all’autunno. È il momento migliore dell’anno, ci stiamo rilassando, ci stiamo godendo la vita e stiamo riflettendo.

Ha poi parlato del fatto che adorerebbe tornare a calcare i parchi di Broadway, ma che sta ancor acercando il progetto giusto:

Adorerei provare a cercare qualcosa l’anno prossimo, ma è dura perché […] il teatro richiede tre, quattro o cinque mesi, perciò deve essere non solo una cosa che ami, ma una cosa che sei pronto a esplorare ogni singola sera da angolazioni diverse per molto tempo.

Ha però esposto qualche dubbio sulla possibilità di recitare un musical perché non canta abbastanza bene:

Potrei girare un film musical perché puoi registrare in studio e rifinire le parti cantate finché non sei soddisfatto. Salire sul palco e farlo ogni giorno, otto volte a settimana? Non ho fiato, ma lo vorrei tanto.

