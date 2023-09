In vista dell’arrivo su Netflix di Pain Hustlers – Il business del dolore (GUARDA IL TRAILER), il nuovo film di David Yates, il regista degli ultimi quattro film di Harry Potter e della saga di Animali Fantastici, GQ ha pubblicato un profilo dedicato a Chris Evans, un’attività stampa che l’attore ha chiaramente effettuato prima dello sciopero degli attori.

Nel corso della chiacchierata, Chris Evans ha avuto modo di spiegare come gli questo abbia permesso di fare quello che ama di più: non essere da solo al centro della luce del riflettore.

Poi, l’ex interprete di Captain America nel Marvel Cinematic Universe, parlando di come altri suoi colleghi e colleghe siano invece più naturalmente portati alla cosa, loda un altro compagno di viaggio all’interno del popolare franchise, ovvero Robert Downey Jr. Una persona che definisce come magnetica in tutti i sensi:

Uno del calibro di Robert Downey Jr. entra in una stanza e si appropria di tutto l’ossigeno. Ha una tale presenza ed è un’autentica forza. Magnetico in tutti i sensi. Lasciate che sia lui il protagonista. Lasciategli il microfono, permettetegli di parlare. Qualsiasi cosa debba dire. Va bene così. Perché ci sono due lati nella professione di attore, non è così? C’è il lavoro sul set e quello che va fatto dopo. Ed è proprio il dopo che ancora mi affatica. Invece, alcune persone sono fenomenali e altre sembrano nate apposta. Io dico: Lasciamoli fare. Non mi piace entrare in quel meccanismo. Perciò, se arriva un buon ruolo da non protagonista, mi ci butto a capofitto. Proprio come in Knives Out. Sono felice di fare parte di un ensemble. Non ho bisogno di ritagliarmi uno spazio da primo attore.