Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Durante un podcast di Disney D23, Chris Evans ha parlato di Lightyear – La vera storia di Buzz ritrovandosi a riflettere sugli spoiler e sulla segretezza dei progetti a cui ha preso parte. LEGGI – Avengers: Endgame, Chris Evans parla della leggendaria scena “Avengers, uniti” L’attore ha ammesso di essere piuttosto bravo a dare “non risposte” e a sviare l’attenzione, come potete leggere a seguire, rispetto ad alcuni dei suoi colleghi dell’Universo Marvel: La domanda più difficile è sempre la successiva, è sempre l’ultima. Non è facile, ma ho un po’ di assi nella manica. Sono sceso da quel treno oramai, quindi fortunatamente non devo tenere più segreti. Ma comunque, alla fine ti abitui a dire di meno, a non rispondere alle domande e a tenere tutto bello conciso. Mark Ruffalo e Tom Holland hanno avuto molta più difficoltà a mantenere i segreti rispetto a me. [Ruffalo] non ce la fa proprio, lui e Tom hanno problemi. Cosa ne pensate delle parole di Chris Evans sui suoi colleghi Marvel? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Mancano poche ore allo scadere dell’offerta per visitare l’Avengers Campus a Disneyland Paris e soggiornare presso il nuovissimo Disney Hotel New York – The Art of Marvel dal 23 al 25 settembre insieme a noi di BadTaste.it a un prezzo semplicemente imbattibile! Trovate tutte le informazioni per registrarvi in questo articolo!.