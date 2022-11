Chris Hemsworth crede che sia ora di “chiudere il capitolo Thor”

Chris Hemsworth ha cambiato idea sul suo futuro di Thor nei film dell’Universo Cinematografico Marvel. Se la scorsa estate l’attore si diceva disposto a interpretare il Dio del Tuono finché i fan lo vorranno, oggi la star è apparss di un avviso diverso.

Durante una recente intervista con Vanity Fair, l’attore ha preannunciato il desiderio di appendere il martello al chiodo:

Sì, assolutamente, sento che dovremmo chiudere il capitolo Thor se mai ne facessimo un altro, non so se mi spiego. Credo sia ora. Dovrebbe essere una conclusione definitiva, ma non lo sto dicendo perché sono stato informato di certi piani.

Abbiamo visto la nascita dell’eroe, il viaggio dell’eroe e poi la morte dell’eroe. Non so… sono arrivato a quel punto? Vedremo.