Matthew Vaughn è ora nelle sale col suo nuovo lavoro come regista, Argylle, ma nel frattempo è impegnato con un altro progetto. È infatti il produttore di un film action con protagonista Chris Hemsworth, a cui ha accennato brevemente durante una puntata del podcast Happy Sad Confused.

Pur non potendo rivelare molto a proposito, il cineasta ha condiviso tutto il suo entusiasmo per la pellicola:

Sto producendo film davvero molto speciale. Sono molto emozionato. Ne ho appena visto una mezz’ora montata. Avrà lo stesso tipo di impatto che ha avuto Kick-Ass. E non posso ancora parlarne molto. Se lo chiedi a Sam Rockwell e lui ti dice tutto in un’intervista, noi gli diciamo: “Sam, siamo sotto contratto, non ti è permesso parlare di questo”. E lui risponde: “Cosa?”. E poi… Ma è un film, posso dire che è un film scritto, diretto e interpretato dalla mia squadra di stunt. È un film come non ne sono mai stati fatti. E ci sono anche Chris Hemsworth e Sam Rockwell. Più altri camei davvero molto interessanti. Sta reinventando il cinema action, perché è un film in cui è straordinario guardare questi stuntman mentre recitano e allo stesso tempo fanno acrobazie senza dover nascondere nulla.