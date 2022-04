Netflix ha annunciato con le prime immagini la data di messa in streaming di, il nuovo film di Joseph Kosinski ( Tron: Legacy , Top Gun: Maverick) con protagonisti Chris Hemsworth (Tyler Rake), Miles Teller (Top Gun: Maverick) e Jurnee Smollett (Birds of Prey).

Il thriller psicologico sarà disponibile sulla nota piattaforma dal 17 giugno.

Potete vedere le immagini qua sotto:

Spiderhead è una storia fantascientifica ambientata in un futuro prossimo nel quale i prigionieri possono diminuire la propria pena accettando di fare da cavie umane per testare nuovi farmaci che alterano le emozioni. I due prigionieri al centro della storia partecipano al test di un farmaco in grado di creare l’emozione dell’amore.

Il racconto è stato pubblicato nel 2010 sul New Yorker, e poi nell’antologia di successo The Tenth of October.

A produrre la pellicola Hemsworth, Reese & Wernick, Eric Newman della Screen Arcade, Oren Katzeff e Geneva Wasserman dei The New Yorker Studios, e Tommy Harper e Jeremy Steckler.

