Chris Hemsworth ha condiviso su Twitter una foto tratta dal set di Avengers: Infinity War, il cinecomic Marvel di Anthony e Joe Russo uscito al cinema cinque anni fa.

“Raccontando a Cap una classica battuta di Thor da far ridere a crepapelle” ha scritto l’attore assieme allo scatto, in cui lo vediamo in compagnia di Chris Evans ad Atlanta, sul set impiegato per le riprese della battaglia in Wakanda.

Giving Cap a classic belly aching Thor joke 😂 https://t.co/lIxANWivCT — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) May 8, 2023

Vedremo Chris Hemsworth in Tyler Rake 2 prossimamente su Netflix.

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate