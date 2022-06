Chris Hemsworth e Thor. Un binomio, quello fra l’attore australiano e il celeberrimo personaggio del Marvel Cinematic Universe, ormai inscindibile.

La star, in aggiunta ai film corali degli Avengers, è peraltro l’unica ad avere all’attivo ben quattro pellicole singole dedicate al personaggio che interpreta da ormai 11 anni: fra tre settimane, Chris Hemsworth sarà infatti nuovamente nelle sale con Thor: Love and Thunder, la nuova pellicola di Taika Waititi.

L’attore ha recentemente avuto la possibilità di riflettere sul suo ingresso nell’Universo Cinematografico della Marvel raccontando la sua reazione, alquanto esilarante, una volta appreso che sarebbe stato lui il protagonista del lungometraggio diretto da Kenneth Branagh:

Quando ho ottenuto la parte nel film, mi sono passate per la testa svariate cose. Per prima cosa era grandioso avere un lavoro. Poi era fantastico perché avrebbero esteso il mio permesso di soggiorno per motivi professionali e poi perché avrei preso parte a qualcosa che sembrava essere davvero imponente ed emozionante, ma di cui non avevo ricevuto molti dettagli. Da un certo punto di vista è stato quasi un atto di fede per come mi era stata proposta la cosa, ma un atto di fede davvero facile da accettare perché non avevo altre opzioni lavorative in vista!