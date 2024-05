In una recente intervista per Vanity Fair, sia Chris Hemsworth che Robert Downey Jr. hanno parlato del collega e amico Jeremy Renner, e di quanto l’incidente dello scorso anno che gli è stato quasi fatale lo abbia profondamente cambiato e abbia tirato fuori il meglio che c’è in lui, dandogli la forza di andare avanti.

Hemsworth ha ricordato quando nella chat condivisa con i 6 Avengers originali è arrivata la notizia dell’incidente di Renner e di come l’attore abbia rassicurato tutti che stava bene:

Ci mandò una foto dall’ospedale, parecchio malconcio in cui ci rassicurava che stava bene. E poi non l’ho più sentito per un bel po’ almeno finché era nel bel mezzo di tutto quel casino e doveva riprendersi. […] Dopo l’incidente qualcosa è radicalmente cambiato in lui, vive un profondo senso di gratitudine solo per il fatto di potere essere ancora vivo.

Downey, che come gli altri ha rivisto Renner al matrimonio di Chris Evans durante una vera e propria rimpatriata a porte chiuse con il resto degli Avengers originali, ha aggiunto:

Se c’é una caratteristica fondamentale su cui tutti concordiamo in queste situazioni è la resilienza. E Renner ne era la personificazione vivente in quei momenti e soprattutto in certi contesti, come il matrimonio portoghese-americano di Evans, è stato assurdo. Vederlo pienamente in forze, guarito e pronto a festeggiare. Quindi sì, i miracoli esistono.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate