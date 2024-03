Paramount+ ha condiviso il teaser trailer della stagione 3 della serie Mayor of Kingstown, in arrivo il 2 giugno sugli schermi americani e il giorno successivo sugli altri mercati in cui è presente Paramount+.

Nel video si può rivedere Jeremy Renner nel ruolo di Mike McClusky, personaggio questa volta alle prese con la mafia russa, di nuovo in azione dopo l’incidente in cui ha rischiato di perdere la vita.

L’attore è stato infatti investito dallo spazzaneve che stava usando per ripulire il vialetto della sua residenza della neve e ha subito la frattura di oltre 30 ossa, traumi e ferite, dovendo rimanere in ospedale per circa 16 giorni.

Mayor of Kingstown è stata co-creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon e ha al centro la famiglia McLusky, in attività in una città del Michigan in cui l’unico settore fiorente è quello legato al carcere.

Nei nuovi episodi, una serie di esplosioni scuote Kingstown e i suoi cittadini, mentre un nuovo volto della mafia russa inizia le sue attività in città e una guerra legata alla droga inizia dentro e fuori delle mura della prigione. La pressione è su Mike McLusky (Renner), che ha il compito di porre fine alle tensioni, ma la situazione diventa complicata quando un volto conosciuto del suo passato minaccia di rendere vani i tentativi di mantenere la pace tra le varie fazioni.

Nel cast ci sono anche Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley Michael Beach.

Che ne pensate del trailer della stagione 3 di Mayor of Kingstown, con star Jeremy Renner?

Fonte: Deadline

