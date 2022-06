Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Thor di Kenneth Branagh 27 aprile 2011

Durante una chiacchierata con GQ, Chris Hemsworth ha svelato di aver quasi perso il martello di Thor avuto dopo le riprese del primo film Come raccontato dall'attore, c'è stato un periodo in cui lo ha perso senza neanche rendersene conto: [Avevo perso] il martello originale. Una mia amica in effetti mi chiamò per chiedermi: "Questo è tuo?". Lo avevamo usato per un documentario che la coinvolgeva ed era finito in qualche modo a casa sua. Mi chiese: "Lo vuoi?" e io: "Sì, credo proprio che dovrei riprendermelo". Rivedremo Chris Hemsworth in Thor: Love and Thunder. L'uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios è prevista per il 6 luglio 2022. LEGGI – Thor: Love and Thunder, aperte le prevendite: il 6 luglio la proiezione evento ad Arcadia Cinema! Trovate tutte le notizie sull'attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

