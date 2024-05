Intervistato dal Business Insider, Chris Pine ha parlato di come, qualche mese fa, sia rimasto sconvolto dalla notizia della cancellazione di Wonder Woman 3.

In riferimento a come la Warner Bros e i DC Studios di James Gunn e Peter Safran abbiano “cestinato” Wonder Woman 3, Chris Pine dice:

Sono sconvolto dal fatto che abbiano detto di no a un franchise da miliardi di dollari e abbiano deciso di cambiare direzione. Non so quali siano le ragioni, sono al di sopra della mia paga, ma Wonder Woman è un personaggio incredibile. Patty Jenkins è una regista così riflessiva.

L’attore, chiaramente, aggiunge che anche se Wonder Woman 3 fosse stato fatto, lui in ongi caso non sarebbe stato coinvolto dato il destino del suo personaggio, Steve Trevor:

No, io non sarei tornato. Il mio amico è morto. Steve è finito. Sarebbe stato ridicolo cercare di farmi tornare.

Nel corso dell’intervista, Chris Pine ricorda anche la titubanza iniziale nell’accettare la parte di Steve Trevor nel primo Wonder Woman:

Non ero interessato a interpretare il fidanzato, mi sembrava di stare in secondo piano. Poi, parlando con Patty, mi ha descritto il tutto così: “Dimentica la questione supereroistica, è come un romanzo, questo film è come Casablanca, voglio confezionare una pellicola come quella!”. Al che pensai che messa così fosse davvero interessante perché quando mai avevi visto un film sui supereroi che, a conti fatti, fosse una storia d’amore? Che non avesse niente a che fare con far esplodere le cose?

FONTE: Business Insider

