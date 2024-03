Se da un lato il capitolo Star Wars può dirsi ancora aperto, i giorni alla DC per la regista di Wonder Woman Patty Jenkins possono dirsi finiti.

Durante il podcast Talking Pictures, la regista ha dichiarato che “per il momento ho chiuso con Wonder Woman, ma probabilmente per sempre“.

Sulla possibilità che Wonder Woman 3 venga diretto da qualcun altro, ha poi aggiunto: “No. Non sono interessati a Wonder Woman al momento“.

Jenkins ha comunque espresso vicinanza a James Gunn e a Peter Safran per la loro impresa:

Non è un compito facile gestire quello che sta succedendo alla DC. James Gunn e Peter Safran devono seguire il loro cuore nei loro piani. Perciò non so cosa stanno progettando e perché, ma gli sono vicina visto il loro compito. Devono seguire il loro cuore e fare ciò che sono interessati a fare.

