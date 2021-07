LEGGI ANCHE – La guerra di domani, la recensione del film con Chris Pratt

è impegnato nella promozione stampa di, “La guerra di domani” film proposto in esclusiva sudallo scorso primo luglio. Nel corso di un’ospitata allo show di James Corden – eccola su YouTube – Chris Pratt ha raccontato un aneddoto collegato a uno dei suoi colleghi nel team Marvel di Guardiani della Galassia,

La star ha spiegato di aver sfidato l’interprete di Drax a un incontro di wrestling dopo aver assunto dell’Ambien, nome commerciale dello Zolpidem che, come ci ricorda Wikipedia, è “un composto ipnotico non benzodiazepinico appartenente alla famiglia delle imidazopiridine, indicato nel trattamento a breve termine dell’insonnia”. Tutto nasce da un momento della chiacchierata in cui Chris Pratt dice a James Corden che, alle superiori, faceva parte della squadra di wrestling della scuola. A quel punto il conduttore lancia una sfida all’attore ed è a quel punto che arriva la simpatica storiella:

Dave viene da me e mi fa “Hey amico, mi hai mandato questo messaggio ieri notte” e io “Che messaggio?”. Di nuovo lui “Ma come, non ricordi?”. Il testo diceva qualcosa tipo “Dave, voglio fare un match di wrestling con te. Nessuno deve saperlo, solo io voglio sapere. Credo di poterti battere. Penso di poterti mandare al tappeto. Con le regole collegiali: niente gomiti, niente ginocchia. Voglio solo sentire il potere”. Ero davvero mortificato. Dave mi avrebbe ucciso molto velocemente!

Il messaggio era stato dimenticato in quanto “effetto indesiderato” del sonnifero.

Ecco la sinossi del film con Chris Pratt:

In La guerra di domani (The Tomorrow War), il mondo rimane sotto shock quando un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva dal 2051 per portare un messaggio urgente: di lì a trent’anni la razza umana sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena. L’unica speranza per sopravvivere è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla battaglia. Tra le reclute c’è l’insegnate di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Pratt). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si unisce a una brillante scienziata (Yvonne Strahovski) e al padre da cui si era allontanato (J.K. Simmons) nella disperata impresa di riscrivere il destino del pianeta.

Nel cast di The Tomorrow War troviamo anche Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge e il premio Oscar J.K. Simmons. Diretto da Chris McKay e scritto da Zach Dean, il film è prodotto da Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer e Adam Kolbrenner. Gli executive producer sono Rob Cowan, Chris Pratt, Brian Oliver e Bradley J. Fischer con Samantha Nisenboim nel ruolo di co-produttrice.

Un film di Amazon Studios, Skydance, e Paramount Pictures in collaborazione con New Republic Pictures.