Chris Pratt scherza sul futuro di Star-Lord dopo Guardiani della Galassia 3

Chris Pratt ha parlato con ExtraTV del suo futuro Marvel dopo l’uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3, il cinecomic di James Gunn in arrivo la prossima primavera.

L’interprete di Peter Quill non sa se tornerà in altri progetti:

Non lo so, spero di sì! In caso contrario potete seguirmi su Instagram.

Ha poi aggiunto:

Al momento non ci sono piani, ma credo che tutto sia possibile, specialmente con la cosa del multiverso. Non sto parlando di me, ma se un personaggio viene ucciso, magari salta fuori che ci sono dei buchi neri che riportano la gente in vita.