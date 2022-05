Durante una chiacchierata con Gizmodo ha parlato di come il suo Peter Quell sia diverso a seconda del regista e del film, che si tratti diconcon

Ecco le parole dell’attore:

Guarda, c’è il Peter Quill di James Gunn e il Peter Quill esistito al di fuori di James Gunn, quello che è apparso in Avengers e ora anche in Thor. Perciò il Peter Quill che interpreto con James al comando è un’estensione di lui, mentre negli altri casi è una versione un po’ libera di quanto James vorrebbe, per molti versi. La differenza è questa.

James Gunn guarda Quill con una lente che non è la stessa usata per Thor o Avengers. Ovviamente in Thor [Love and Thunder] faremo riferimento al finale di Avengers [Endgame] e a come abbiamo lasciato i Guardiani della Galassia, ma vedremo cosa farà questa transizione in vista di [Guardiani della Galassia] Volume 3.