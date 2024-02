Nei giorni scorsi, Christian Bale ha presentato alla stampa (via The Guardian) un progetto di beneficienza in cui si sta impegnando da ben 16 anni. Si tratta di un nuovo villaggio in California che conterrà 12 case famiglia, due monolocali per aiutare i bambini a passare a una vita indipendente e un centro comunitario di 2 mila metri quadrati. L’opera, il cui costo stimato è di 22 milioni di dollari (circa 20 milioni di euro) e la cui data di completamento è il 2025, è in corso di realizzazione. Situato accanto a un parco a Palmdale, una città a 90 km a nord di Los Angeles, il villaggio sarà il primo del suo genere nello Stato.

Bale, co-fondatore di Together California, l’organizzazione che guida lo sviluppo del progetto, spiega:

Il villaggio è qualcosa di assolutamente nuovo, totalmente rivoluzionario e assolutamente necessario. Immaginate il dolore fortissimo e il trauma di perdere i genitori o di essere strappati dai genitori, e poi di perdere anche i fratelli e le sorelle. Non è questo il modo di trattare i bambini. Quindi, noi saremo il centro di riferimento per questo. Spero che questo villaggio sia il primo di molti altri e che le persone, californiane e losangeline, sappiano unirsi a noi per aprire gli occhi su ciò che sta accadendo proprio sotto il nostro naso. Questi sono i nostri figli e noi dobbiamo aiutare i nostri figli.

L’attore ha attribuito al defunto padre, David, il suo interesse per la filantropia e l’azione diretta: quest’ultimo era un attivista ambientale che ha lavorato per organizzazioni come il Dian Fossey Gorilla Fund e la Humane Society of the United States. Ma il suo desiderio di aiutare i bambini bisogni sorge dopo la nascita di sua figlia Emmeline, nel 2005.

Mi sono ritrovato a cercare di immaginare come sarebbe stato se non ci fossimo stati noi. Allo stesso tempo, di notte facevo ricerche su ciò che stava accadendo a Los Angeles e su dove avremmo potuto aiutare. Sono rimasta sbalordito e arrabbiato quando ho scoperto che qui abbiamo più bambini in affidamento che in qualsiasi altra parte del Paese. Mi stavo anche prendendo a calci per non averlo saputo prima e ho pensato: “Bene, questa è la situazione. Concentriamoci su questa”. Io e mia moglie abbiamo deciso che avremmo fatto tutto il possibile per cambiarla.

FONTE: The Guardian

