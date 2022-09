Christian Bale crede che interpretare cattivi come Gorr sia più facile rispetto a personaggi come Batman

In una recente intervista con Screenrant per la promozione dell’edizione home video di Thor: Love and Thunder, Christian Bale ha spiegato che interpretare cattivi come Gorr sia più facile rispetto a personaggi come Batman.

Ecco le parole dell’attor:

È così, assolutamente. [I cattivi] non solo si divertono di più, ma sono più facili da interpretare, perché tutti sono affascinati dai cattivi, no? Il minuto che arrivano sullo schermo, nessuno più pensa ai buoni. Tutti gli occhi finiscono sugli antagonisti, perciò diventa tutto più facile.

Trovate tutte le informazioni su Thor Love and Thunder nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Christian Bale? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che, se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!