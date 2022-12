Christian Bale sulla possibilità di ottenere un altro ruolo nell’Universo Marvel

Thor: Love and Thunder

In una recente intervista con Entertainment Tonight, Christian Bale ha parlato della possibilità di ottenere un altro ruolo nell’Universo Marvel.

L’attore, ricordiamo, è apparso in Thor: Love and Thunder nei panni di Gorr. Ecco cosa ne pensa delal possibilità in questione:

Una bella storia è una bella storia. Se fosse un bel personaggio, con un bravo regista e fosse interessante… Ma cosa più importante, dipende da se i miei figli mi dicono che non posso rifiutare. Per Thor hanno detto: “No, non puoi rifiutare. Devi dire di sì”.

