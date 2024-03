Christian Convery, la giovane star della serie Netflix Sweet Tooth si unisce al cast del nuovo misterioso progetto di David Robert Mitchell (It Follows), prodotto da Bad Robot e Warner Bros. Nel film, che dovrebbe essere un thriller, insieme a Christian Convery reciteranno Anne Hathaway e Ewan McGregor. Ancora non si sa nulla della trama, ma sembra che la giovane star interpreterà il figlio della coppia di attori.

David Robert Mitchell dirigerà il film e scriverà la sceneggiatura. J.J. Abrams lo produrrà insieme a Hannah Minghella di Bad Robot e Matt Jackson di Jackson Pictures. Jake Weiner e Chris Bender di Good Fear Content saranno produttori esecutivi. Sheila Walcott e Zach Hamby supervisioneranno il progetto per conto della Warner Bros.

