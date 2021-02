LEGGI ANCHE – Neal McDonough nel cast del thriller indipendente Red Stone

Secondo quanto riportato da Deadline (Animal Kingdom) sarebbe entrata a far parte del cast di, sequel di Red Stone, film con Neal McDonough ancora non approdato nelle sale.

Il lungometraggio si pone come sequel spirituale di Red Stone, e torniamo a seguire la vita di Nick Boon (McDonough) in un lontano futuro. Allo stesso tempo seguiamo anche la vedova Catherine (interpretata da Christiane Seidel) mentre cerca di proteggere se stessa e suo figlio da un’organizzazione criminale locale che sta utilizzando del suo terreno per alcune attività insolite. Quando le vite di Boon e di Catherine si incroceranno i due cercheranno di proteggersi reciprocamente.

Derek Presley, che ha già scritto e diretto Red Stone, tornerà come regista di Boon. Del cast fanno parte anche Jake Melrose, James Madio e John Patrick Jordan.

Ruve McDonough produrrà il lungometraggio insieme a Stephen Endelman. Quest’ultimo curerà anche la colonna sonora del film.

Su Red Stone:

Il film segue la storia di Motley (Dash Melrose), un uomo la cui vita entra in una spirale senza controllo quando si trova costretto a fuggire dal signore del crimine Jed Haywood (Michael Cudlitz).

Christina Ochoa è nota principalmente per il suo lavoro in varie serie televisive come Animal Kingdom, A Million Little Things, Valor, Matador, Vicini del terzo tipo e Blood Drive.

