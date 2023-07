In un’intervista con il L.A. Times, Christopher Nolan ha raccontato un aneddoto su Al Pacino, protagonista del suo thriller Insomnia. Riflettendo sulla sua esperienza con Cillian Murphy per il suo ultimo film, Oppenheimer, il cineasta rivela come solo in sala di montaggio la performance dell’attore è diventata “davvero coinvolgente“, in quanto in quell’occasione “ho capito che aveva molto di più di quello che avevo visto sul set“. Questo aneddoto gliene fa venire in mente un altro, avvenuto durante le riprese della pellicola uscita nel 2002:

Ero andato da Pacino dopo una serie di riprese e gli avevo dato un appunto su quello che volevo. Mi ha detto: “L’ho già fatto. Non si vede a occhio, ma l’ho fatto nei giornalieri“. L’ho cercato e ho pensato: “Oh, mio Dio“, perché era lì. I grandi attori del cinema possono farlo, ed è l’esperienza che ho avuto con Cillian.

In Insomnia, Pacino interpreta il detective Will Dormer, che viene inviato in Alaska a indagare su un omicidio di una ragazza. Nel cast anche Robin Williams, Hilary Swank e Martin Donovan.

Vi ricordiamo invece che nel nostro Paese Oppenheimer uscirà al cinema il 23 agosto. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’aneddoto su Al Pacino e Christopher Nolan sul set di Insomnia? Lasciate un commento!

FONTE: L.A. Times

Classifiche consigliate