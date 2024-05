Per il nuovo numero di Empire, a lui dedicato, Christopher Nolan ha riflettuto sulla sua carriera, parlando del suo modus operandi e delle sue ambizioni nel mondo del cinema.

Il regista ha spiegato di aver avuto sempre dei piani nella sua vita, tutti stravolti:

Da giovane avevo una lista di tutti i film che avevo pensato di fare, non ricordo quanti, dodici o tredici… avevo molte idee e molte idee specifiche che volevo realizzare. Se ci ripenso mi rendo conto di non averne realizzata neanche una. Sono cambiate tutte. Quando pianifichi troppo in anticipo nel mondo del cinema non tieni conto di come il terreno culturale cambi così tanto sotto i nostri piedi…. il cinema si evolve. E il compito dei registi, in parte, è aprirsi a far parte di quella evoluzione.