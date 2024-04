Ospite del podcast Armchair Expert, Jonathan Nolan ha raccontato di quando ha dovuto convincere il fratello Christopher a realizzare Il cavaliere oscuro.

Ecco le sue parole:

Chris era indeciso se fare un altro [film su Batman]. Non voleva diventare un regista di film di supereroi. Era molto orgoglioso di Batman Begins ma per me era come se avessimo costruito questa fantastica auto sportiva e gli dicessi: “Facciamoci un giro. Non vuoi farne un altro?“. Abbiamo passato un’ora a raccontare la storia delle origini [del personaggio], ed è fantastico, ma pensavamo: “Che cosa possiamo fare di più con questo mondo? Possiamo prendere gli stessi personaggi e spostarci leggermente in un genere diverso? Possiamo passare da un film d’avventura a un film poliziesco, a un film sulla mafia, e portare questa sensazione nel film?“.

Stavo parlando con [il produttore] Charles Roven e Chris e dicevo: “Non fare il cag*sotto. Facciamolo!” E sapevo che la sceneggiatura – lui ha sviluppato la storia con David Goyer con un po’ di input da parte mia – aveva il primo atto dettagliato, il secondo atto un po’ dettagliato, il terzo atto che va in un’altra direzione alla fine. Una volta che avevamo la sceneggiatura pronta, ho pensato: “Sarà fantastico. È emozionante. Dobbiamo fare questo film“. E alla fine si è ricreduto. È riuscito a non farsi etichettare [come regista di film di supereroi].