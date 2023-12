In maniera molto poco sorprendente, è Il Cavaliere Oscuro il capitolo della Trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan ad aver ricevuto più ore di visualizzazioni fra gennaio e giugno del 2023.

La curiosità è emersa dopo che Netflix ha rivelato per la prima volta i dati di ascolto nudi e crudi del suo catalogo integrale nel primo semestre del 2023, dichiarando che d’ora in poi diffonderà il report “What We Watched: a Netflix Engagement Report” ogni sei mesi (il prossimo è previsto per gennaio).

In base alla reportistica del colosso di Los Gatos, Il Cavaliere Oscuro ha totalizzato 18.300.000 ore di visualizzazioni contro le 4.500.000 ore di Batman Begins e le 4.300.000 ore di Il Cavaliere Oscuro Il ritorno.

Restando in tema, Batman v Superman di Zack Snyder ne ha raccolte 2.800.000 mentre The LEGO Batman 1.800.000.

