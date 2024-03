Dopo gli strepitosi incassi ottenuti da Oppenheimer, dopo la lista infinita di premi e Oscar attribuiti al lungometraggio, Christopher Nolan si appresta anche a ricevere, da Re Carlo III d’Inghilterra, il prestigioso titolo onorifico di Sir.

Sia Christopher Nolan che sua moglie, nonché socia in affari, Emma Thomas, riceveranno il titolo di Sir e Dame in virtù del loro servigi all’arte del cinema. Le onorificenze sono state naturalmente approvate dallo stesso re Carlo III. Nel 2019, il regista aveva già ricevuto il titolo di CBE, Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico, ordine cavalleresco istituito da re Giorgio V il 4 giugno 1917 annoverabile fra le onorificenze più prestigiose del Regno Unito. Tradizionalmente, lo ricordiamo, l’investitura a Cavaliere viene effettuata in presenza di un membro della famiglia reale.

Anche all’americano Ted Sarandos, il co-chief executive officer di Netflix, verrà attribuito un importante titolo, il poc’anzi citato CBE, per i servizi apportati alle industrie creative britanniche.

