Nel corso della promozione stampa di Oppenheimer, durante la sua ospitata all’Happy Sad Confused Podcast per l’esattezza, Christopher Nolan ha inevitabilmente affrontato quell’argomento che riaffiora ogni volta che è impegnato nel tour promozionale di un suo progetto: la possibilità di dirigere un film di James Bond.

Il filmmaker ha spiegato che, per lui, si tratterebbe di un autentico onore spiegando anche a Josh Horowitz quelli che potrebbero essere i lati negativi dell’esperienza.

Christopher Nolan dice infatti:

Amo quei film e mi pare che l’influenza di quei film sulla mia filmografia sia particolarmente evidente, non c’è alcun tentativo di nascondere questa cosa. Amo quel franchise e sarebbe un privilegio straordinario dirigerne un capitolo. Allo stesso tempo però quando ti assumi la responsabilità di lavorare con un personaggio del genere o lavori a un film del genere, devi operare all’interno di un particolare insieme di vincoli. E quindi, devi avere l’atteggiamento giusto verso queste “restrizioni”, deve essere il momento giusto nella tua vita creativa. Un frangente in cui puoi esprimere ciò che vuoi dire e approfondire realmente all’interno dei limiti appropriati. Non vorresti mai assumerti una responsabilità del genere e realizzarlo nel modo sbagliato. È il tipo di responsabilità sulla quale ho riflettuto molto quando ho accettato di lavorare a Batman.

Poi aggiunge:

Non vorresti assumerti la responsabilità di dirigere film senza essere completamente impegnato a portare in tavola ciò che puoi offrire creativamente che si tratti di farlo come autore, come membro del cast o quello che è. Ma mi trovo d’accordo con la risposta precedente, ovvero che dovresti essere davvero necessario, dovresti essere davvero desiderato per portare la totalità di ciò che puoi offrire al personaggio. Altrimenti, sono molto felice di essere il primo ad aspettare con curiosità di vedere tutto ciò che faranno in futuro.