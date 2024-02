In occasione di un dibattito per il British Film Institute di Londra, come raccontato da Variety, Christopher Nolan è tornato a parlare della sua trilogia dedicata a Batman.

Il regista ha parlato delle sue ambizioni con il progetto, spiegando che ogni film ruotava attorno ad alcuni temi precisi:

L’intento è sempre stato riflettere con onestà i problemi della società e le cose che ci preoccupavano [all’epoca]. Ovviamente se ripenso a Batman Begins, c’è molta enfasi sul terrorismo, certamente dopo l’11 settembre. Non è una cosa che abbiamo inserito volutamente nel film, è stato inconscio. Di certo si può dire che Joker nel Cavaliere Oscuro ruoti attorni alla paura, all’anarchia e alla paura delle regole infrante e degli effetti sulla società. Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno ruotava attorno alla paura del fascismo e della demagogia.

