A poche settimane dagli Academy Awards, dove potrebbe vincere il suo primo Oscar, Cillian Murphy sta già monetizzando il grande successo degli ultimi mesi ottenuto grazie a Oppenheimer e ha lanciato ufficialmente la sua casa di produzione, chiamata Big Things Films, assieme al suo storico collaboratore Alan Moloney.

Per l’occasione, ha siglato un accordo con Netflix, che distribuirà il primo film prodotto da Big Things Films: Steve, liberamente tratto da Shy, romanzo di Max Porter. La storia racconta 24 ore nella vita di Steve, un dirigente scolastico di un riformatorio che fatica a tenere in riga i suoi studenti, e combatte con la sua salute mentale in rapido decadimento.

Murphy interpreterà il protagonista e sarà produttore assieme a Moloney, mentre Tim Mielants (Peaky Blinders) sarà regista. La sceneggiatura è dello stesso Porter, che ha reimmaginato il suo romanzo.

La nuova casa di produzione intende creare film e serie tv in cui Murphy potrà recitare, ma non solo. I progetti dovranno provocare, ispirare ed esplorare temi che porteranno il pubblico in luoghi che a volte potrebbero sembrare spiacevoli, ma che riveleranno importanti verità su chi siamo, a prescindere dal genere o dal formato.

