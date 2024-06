Sebbene abbia rinunciato a una presenza al CinemaCon di aprile, la Sony è stato lo studio ad aprire le danze al CineEurope di Barcellona alcune ore fa, chiudendo la presentazione con una proiezione di Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna, il film di Greg Berlanti prodotto da Apple Original Films con Scarlett Johansson e Channing Tatum.

Prima della proiezione, il presidente della distribuzione cinematografica internazionale, Steven O’Dell, ha precisato che “il bello non è più abbastanza. Dobbiamo proporre qualcosa di grande al pubblico, spetta a noi reggere questo peso“.

“Abbiamo preso un impegno serio con questa industria” ha spiegato, citando l’acquisizione della catena Alamo Drafthouse e definendola una “mossa coraggiosa“. Ha inoltre aggiunto che la major intende “fare grandi scommesse sul futuro della nostra industria“.

Le sue parole hanno fatto eco a quanto detto a un’altra conferenza a inizio giornata:

La cosa emozionante è che se qualcuno dovesse mettere in dubbio la nostra fiducia nel futuro, investire nel cinema è la più grande dichiarazione che potessimo fare. E non lo facciamo solo a parole, lo facciamo con l’intento di fare soldi. Lo facciamo perché crediamo nell’industria.

Durante la presentazione ha parlato dei film in calendario, citando titoli come 28 anni dopo di Danny Boyle, A Big Bold Beautiful Journey con Margot Robbie, Caught Stealing di Darren Aronofsky con Austin Butler, Klara and the Sun di Taika Waititi con Jenna Ortega e l’adattamento live-action di The Legend of Zelda.

Ha inoltre promesso un “modello distributivo mai visto prima” citando i quattro film di Sam Mendes incentrati sui componenti dei Beatles. “E poi siamo in fase di sviluppo su alcune delle più care proprietà intellettuali della Sony tra cui un sequel di Uncharted con Tom Holland e ovviamente il nostro gioiello, Spider-Man“.

