In occasione di Ciné, le giornate professionali del cinema, le associazioni di categoria ANICA e ANEC assieme al MiC e al David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano hanno annunciato il ritorno della festa del cinema, che però si chiamerà Cinema in festa e sarà strutturata in due appuntamenti all’anno per cinque anni.

Pensato sulla scia della Fête du Cinéma francese, il progetto sarà molto più ambizioso degli esperimenti passati e potrebbe dare risultati interessanti dal momento in cui sarà strutturale nell’anno cinematografico. Non si tratterà, infatti, soltanto di due appuntamenti da cinque giorni in cui il cinema costerà di meno (3,5 euro a biglietto), ma vi saranno anche iniziative, incontri, masterclass ed eventi speciali alla presenza di attori, attrici e membri della comunità cinematografica e dello spettacolo.

I mesi in cui si terrà Cinema in Festa saranno giugno e settembre, a partire da questo 18-22 settembre. Ecco il calendario per i prossimi cinque anni:

2022 – 18-22 settembre

2023 – 11-15 giugno

2023 – 17-21 settembre

2024 – 9-13 giugno

2024 – 15-19 settembre

2025 – 8-12 giugno

2025 – 21-25 settembre

2026 – 14-18 giugno

2026 – 20-24 settembre

La festa inizierà la domenica e finirà il giovedì, quindi spezzando due weekend. La speranza è ovviamente che i distributori portino in sala grandi uscite cinematografiche in quei due weekend.

Ed ecco il comunicato ufficiale: