In un articolo per il Sunday Times, l’autrice della saga di Cinquanta sfumature, Erika Mitchell, meglio nota come E.L. James, ha riflettuto sul successo dei libri e dei film, che in totale al botteghino hanno incassato più di 1 miliardo di dollari.

“Il successo di Cinquanta sfumature mi confonde ancora. Mi sentivo come un leone in gabbia, non mi aspettavo un tale furore e non l’ho presa così bene. Non riuscivo a dormire, ero in preda all’ansia, specialmente con l’uscita dei film“.

Ha poi aggiunto: “Tutto ciò che avevo fatto era stato mettermi a scrivere una cosa che volevo leggere, una storia d’amore godibile ed erotica. Nel cuore dei miei libri c’erano i personaggi e il loro rapporto, a cui tenevo davvero tanto. Ho la sindrome dell’impostore e sapere che ho venduto 165 milioni di copie non mi rende le cose più semplici. Trovo deprimente non riuscire a togliermi questi dubbi, perciò adesso sono in terapia“.

“Non ci insegnano a essere felici, e le donne in particolare vengono impantanate per ogni singola cosa nella vita. Ho appena compiuto 60 anni e sto cercando di godermi di più la vita e di godermi il tempo con la famiglia e gli amici. Un giorno vorrei lavorare a un film che possa piacermi davvero”.

